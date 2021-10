Rrahmani | “Siamo più uniti rispetto allo scorso anno Spalletti? Il suo lavoro importante”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Stiamo facendo bene, anche seancora all’inizio. Mi trovo bene coi compagni, speriamo di continuare così. Non gioca mai solo un singolo, è la squadra che sta giocando bene”. Sono le parole del difensore kosovaro del Napoli, Amir, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “? Tutti insiemepiù. Il suoe noi lo seguiamo. Le cose non possono essere separate. Dobbiamo continuare così. Non è solo la difesa forte,tutti forti. Continuare così sarebbe stupendo”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.