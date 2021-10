Ronaldo il Fenomeno | per il Pallone d' Oro voterei Benzema

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Senza dubbio, il mio candidato per ild’Oro è”. Parola diil, che sui suoi profili social pubblica anche una foto che lo ritrae sorridente in compagnia del centravanti francese del Real Madrid. “Il miglior attaccante, a un livello brutale da 10 anni e campione sopra ogni cosa. Non credete?”, ha scritto l’ex giocatore brasiliano che ha vinto l’ambito riconoscimento per due volte nel 1997 e nel 2002.

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Fenomeno

Endorsement deciso nei confronti di Karim Benzema da parte di'il' per quanto riguarda la corsa, più aperta che mai, al Pallone d'Oro . Il fuoriclasse brasiliano che ha scritto pagine di calcio con Inter e Barcellona vota proprio per il francese,...Dal 'sium' di Cristiano, al mitra di Gabriel Omar Batistuta, passando per le braccia aperte diilall'areoplanino di Vincenzo Montella. L'esultanza di Mertens finisce nel ...Malgrado i diversi anni trascorsi dall'addio al calcio, Ronaldo il fenomeno è ancora un tema attuale e ricorrente. Dimenticarsene sarebbe delittuoso, lo sa bene Joan Gaspart, ex presidente del Barcell ...Ronaldo sceglie Karin Benzema per il Pallone d'Oro. L'investitura del Fenomeno per l'attaccante francese del Real Madrid è arrivata in un post su Instagram. "Senza dubbio, il mio candidato per il Pall ...