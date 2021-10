Ron Howard ricorda Happy Days: "Il successo di Fonzie mi fece perdere i capelli" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Parlando di Happy Days, serie in cui interpretava Richie, Ron Howard ha detto che il forte stress di quel periodo ed il successo di Fonzie gli fece perdere i capelli. Ron Howard ha ricordato il periodo di Happy Days, raccontando di aver dovuto fare i conti con un forte stress, provocato in larga parte al successo di Fonzie, il personaggio della serie interpretato da Henry Winkler. Un malessere tale da provocargli la perdita dei capelli. Attualmente, Ron Howard è conosciuto per essere uno dei registi più celebri e apprezzati a livello internazionale. All'inizio della sua carriera, quindi dalla fine degli anni '50, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Parlando di, serie in cui interpretava Richie, Ronha detto che il forte stress di quel periodo ed ildigli. Ronhato il periodo di, raccontando di aver dovuto fare i conti con un forte stress, provocato in larga parte aldi, il personaggio della serie interpretato da Henry Winkler. Un malessere tale da provocargli la perdita dei. Attualmente, Ronè conosciuto per essere uno dei registi più celebri e apprezzati a livello internazionale. All'inizio della sua carriera, quindi dalla fine degli anni '50, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ron Howard ricorda Happy Days: 'Il successo di Fonzie mi fece perdere i capelli' - disappunto : @panapp @nino_dangerous @ottobrataromana A tua parziale giustificazione ho letto e urlato dentro di me MA COME CAZZ… - darkskywriter : @NanniCobretti @DrManq poi chiaro, non è che Ron Howard lo prenderebbe a scatola chiusa solo perché ha visto sto vi… - infoitcultura : “Happy Days? Mica tanto…” Clint e Ron Howard raccontano la loro vita sul set - musicadanza : RT @musicadanza: Una mente brillante (2001) Ron Howard -