Romina Power | momento tenero | il ricordo indimenticabile FOTO

Leggi su chenews

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella lunga carriera dic’è sempre stato spazio per i suoi figli. Ora, la cantante ha voluto condividere un dolce(GettyImages)si è sempre fatta amare dal tantissime persone. Non solo apprezzata come cantante ma anche come persone. Il suo stile, la sua classe è qualcosa che ha ispirato tantissime generazioni. Un successo, avuto insieme ad Al Bano, che l’ha condotta non solo in Italia ma in tutto il mondo. Dal matrimonio con il cantante di Cellino San Marco nascono 4 figli. Una relazione davvero molto importante e seguita da vicino da tantissime persone. I figli che sono nati da questa relazione sono stati: Ylenia scomparsa negli anni Novanta, Yari, Cristel eJr. In queste ore, la ...