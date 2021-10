Roma, 'wine tasting' nelle boutique del lusso: torna la Vendemmia fashion (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per il wine tasting, avendo posti limitati, occorrerà confermare la presenza via email a segreteria@laVendemmiaRoma.it. Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per il, avendo posti limitati, occorrerà confermare la presenza via email a segreteria@la.it.

Advertising

WineNewsIt : #Degustare #vini con i #saporidautunno, aspettando #VinitalySpecialEdition @VinitalyTasting: ecco l’#agenda. Dal “… - MFWINES1973 : RT @mf_wines: Posted @withregram • @mf_wine_consulting 'Quando le Linee delle Viti incontrano le Linee della Vita' ?? Milano Roma Forte dei… - mf_wines : Posted @withregram • @mf_wine_consulting 'Quando le Linee delle Viti incontrano le Linee della Vita' ?? Milano Roma… - dangelowine : Domenica eravamo a Roma per l’evento Life of Wine!In degustazione una verticale di Caselle 2015,2013,2011,2009!… - WineNewsIt : “#WineDay”, grandi #viniitaliani di 45 importanti #aziende in #asta per la prima #missione di @ESorrisi Emergenza i… -