Roma, "Sto male, portatemi in ospedale" ma è una scusa per evadere dai domiciliari: arrestato (di nuovo) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato due persone con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. In manette è finito un 21enne del Gambia che, ad un controllo dei Carabinieri della Stazione Roma E.U.R., non è stato trovato in casa, secondo le prescrizioni imposte. I Carabinieri sono stati informati da un parente convivente che il giovane si era recato presso l'ospedale "Sant'Eugenio" per un malore, ma gli immediati accertamenti dei militari hanno permesso di verificare che lo stesso non si era mai recato in ospedale. Poco dopo, infatti, il 21enne è stato rintracciato mentre camminava tranquillamente in strada, ed è stato bloccato. I Carabinieri della Stazione Roma San Basilio, invece, hanno sorpreso un 48enne ...

