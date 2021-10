Roma, Rosella Sensi: «Nessuno come mio padre, ma la nuova proprietà tiene conto dei tifosi» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Rosella Sensi in un’intervista a La Stampa ha ripercorso gli anni in cui la sua famiglia era a capo della Roma: l’ultima presidente prima delle proprietà americane, sfoglia le foto e sorride, ricordando i momenti più belli dell’ultima Roma, quella del terzo scudetto e delle Coppe Italia. «Gli scudetti potevano essere anche di più: meritavamo già due anni prima con Spalletti, ma poi quella frenata con Ranieri fu davvero clamorosa». Alla fine vinse l’Inter di Mourinho. «Da avversario ci ha fatto soffrire, ma sono molto contenta che oggi sia giallorosso». Domenica la sua Roma sfiderà la Juve. «Non è mai una sfida qualsiasi: rientra, come il derby, tra gli appuntamenti più attesi. Il mio primo ricordo in merito è stato brutto: il gol annullato a Turone. Avevo 10 anni. ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021)in un’intervista a La Stampa ha ripercorso gli anni in cui la sua famiglia era a capo della: l’ultima presidente prima delleamericane, sfoglia le foto e sorride, ricordando i momenti più belli dell’ultima, quella del terzo scudetto e delle Coppe Italia. «Gli scudetti potevano essere anche di più: meritavamo già due anni prima con Spalletti, ma poi quella frenata con Ranieri fu davvero clamorosa». Alla fine vinse l’Inter di Mourinho. «Da avversario ci ha fatto soffrire, ma sono molto contenta che oggi sia giallorosso». Domenica la suasfiderà la Juve. «Non è mai una sfida qualsiasi: rientra,il derby, tra gli appuntamenti più attesi. Il mio primo ricordo in merito è stato brutto: il gol annullato a Turone. Avevo 10 anni. ...

