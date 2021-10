Roma, Michetti: “Obbligo Green Pass per lavoratori? C’è da riflettere” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Obbligo Green Pass per lavoratori? ”Su questo c’è da riflettere” ha detto Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, durante il confronto tv con Roberto Gualtieri su SkyTg24. ‘Noi rappresentiamo il cambiamento, loro sono al governo alla Regione da oltre 10 anni, sono al governo del paese e garantiscano la continuità degli atti, e garantiranno quello che si è fatto fino ad ora. Io sono libero, non rispondo al palazzo né a Bruxelles. Ho le mani libere e pulite”. ”Se vince Gualtieri entrano i centri sociali – avverte -. Ha fatto la sua apertura in un immobile occupato, su questo non può dare lezioni”. Tre oggetti che porterei al Campidoglio? ”Mi porterò un libro sull’antica Roma, uno sulla Roma dei Papi e uno sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021)per? ”Su questo c’è da” ha detto Enrico, candidato del centrodestra a sindaco di, durante il confronto tv con Roberto Gualtieri su SkyTg24. ‘Noi rappresentiamo il cambiamento, loro sono al governo alla Regione da oltre 10 anni, sono al governo del paese e garantiscano la continuità degli atti, e garantiranno quello che si è fatto fino ad ora. Io sono libero, non rispondo al palazzo né a Bruxelles. Ho le mani libere e pulite”. ”Se vince Gualtieri entrano i centri sociali – avverte -. Ha fatto la sua apertura in un immobile occupato, su questo non può dare lezioni”. Tre oggetti che porterei al Campidoglio? ”Mi porterò un libro sull’antica, uno sulladei Papi e uno sulla ...

matteosalvinimi : Non lasciare Roma alla sinistra, vai a votare! Mentre dall'altra parte arrivano insulti e nervosismo, questa mattin… - repubblica : Le lezioni hitleriane di Michetti alla radio: 'Wehrmacht efficiente' - gualtierieurope : Per chi se lo fosse perso, ecco il mio confronto TV con Enrico Michetti a #portaaporta. Buona visione! Mi raccoman… - ilmetropolitan : ???? #Comunali. #Michetti: in 100 giorni pubblico interesse a #stadi #Roma e #Lazio - - Bluelake76 : RT @gisellaruccia: - Michetti, cosa ci dice dei diritti civili? - Roma è er centro della cristianità, però ci sono le barriere architettoni… -