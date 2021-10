Roma | medici compilavano falsi attestati di esenzione e di guarigione dal Covid per rilasciare il green pass

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 ottobre 2021)e tentativi di aggirare le regole, prosegue la campagna di controllo da parte dei Carabinieri NAS sul rispetto dell’obbligo della certificazione verde accedere a determinate categorie di attività e servizi, rivolgendo particolare attenzione verso i settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze. In particolare nelle ultime ore i Nas di Torino ehanno deferito all’A.G. due– non operanti nell’ambito della campagna di vaccinazione-19 – per aver compilato certificati dialla vaccinazione o didal-19 a favore di persone che non ne riunivano i requisiti, al fine di conseguire fraudolentemente il...