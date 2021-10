Roma | le investono e uccidono il cagnolino davanti casa ma il “pirata” fugge | ecco l’appello social

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Stava passeggiando con il cane quando, improvvisamente, ieri pomeriggio il suo amico a quattro zampe è stato investito e ucciso sul colpo da un’auto, che subito dopo l’impatto ha pensato bene di darsi alla fuga. Sono stati attimi di paura, di incredulità e dolore quelli vissuti dalla signora Andreina che mai si sarebbe immaginata di trovarsi suo malgrado protagonista di una terribile storia. Investe e uccide un cane, poiE’ successo ieri pomeriggio, tra le 17.15 e le 17.20, in via Olindo Malagodi: è qui che il cane di Andreina è stato falciato da un’auto, probabilmente una Hyundai Atos di colore nero, e ucciso sul colpo. Suisi rincorrono gli appelli per aiutare Andreina che, come si può immaginare, di quei momenti in preda al panico e concitati ricorda ben poco, se non che l’autosi è dileguata verso via delle ...