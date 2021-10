Roma, commette atti osceni in strada e aggredisce i vigili: arrestato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Ieri sera, mentre un agente della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino era a terra, dopo essere stata investita da un motociclista in transito in Via di Torpignattara, e gli operanti erano intenti a prestare soccorso alla collega, oltre ad occuparsi di gestire la viabilità e la messa in sicurezza dell’area, un cittadino di 37 anni ha iniziato a compiere atti osceni in un luogo pubblico, in quel momento affollato, con il rischio di essere visto anche da alcuni minori presenti nella zona. Gli agenti sono intervenuti immediatamente per porre fine alla condotta del 37enne, il quale, dopo aver tentato di opporre resistenza e cercato di aggredire i caschi bianchi, è stato arrestato. Trovato senza documenti, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti di rito ed ai rilievi foto-dattiloscopici. In ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021)– Ieri sera, mentre un agente della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino era a terra, dopo essere stata investita da un motociclista in transito in Via di Torpignattara, e gli operanti erano intenti a prestare soccorso alla collega, oltre ad occuparsi di gestire la viabilità e la messa in sicurezza dell’area, un cittadino di 37 anni ha iniziato a compierein un luogo pubblico, in quel momento affollato, con il rischio di essere visto anche da alcuni minori presenti nella zona. Gli agenti sono intervenuti immediatamente per porre fine alla condotta del 37enne, il quale, dopo aver tentato di opporre resistenza e cercato di aggredire i caschi bianchi, è stato. Trovato senza documenti, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti di rito ed ai rilievi foto-dloscopici. In ...

Roma, commette atti osceni in strada e aggredisce i vigili: arrestato Il Faro Online

