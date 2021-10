Roma blindata contro i No Green Pass. La Polizia questa volta si muove d’anticipo. Spostata da Bocca della Verità al Circo Massimo la manifestazione delle Sentinelle della Costituzione in programma domani (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stavolta la Polizia si muove d’anticipo. La Prefettura di Roma, alla luce di quanto è avvenuto sabato scorso a Roma – durante la manifestazione dei No Green Pass culminata con l’assalto alla sede nazionale della Cgil (leggi l’articolo) – ha deciso che la manifestazione delle “Sentinelle della Costituzione”, preavvisata per domani dall’avvocato Edoardo Polacco, in piazza Santi Apostoli e successivamente a Bocca della Verità, è stata Spostata al Circo Massimo. A ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stalasi. La Prefettura di, alla luce di quanto è avvenuto sabato scorso a– durante ladei Noculminata con l’assalto alla sede nazionaleCgil (leggi l’articolo) – ha deciso che la”, preavvisata perdall’avvocato Edoardo Polacco, in piazza Santi Apostoli e successivamente a, è stataal. A ...

swm175lucprof : Per colpa della presunzione della politica italiana,Roma blindata al centro.Spero nel buon senso. - romalifenews : Una decisione presa per l'alto numero di partecipanti previsti e per la loro 'estrazione' #Roma #14ottobre… - paolovarsi1 : Dai No-Pass agli antifascisti: Roma blindata per le manifestazioni del fine settimana - Miti_Vigliero : G20, scatta l’allarme per i violenti: Roma sarà blindata con 500 militari - ImportPuntoNet : RT @Gazzettino: G20, scatta l’allarme per i violenti: Roma sarà blindata con 500 militari -