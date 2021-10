Roma, “assembrati” nel negozio in barba alla normativa Covid: scatta la multa e la chiusura dell’attività (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno proceduto al controllo delle attività commerciali e di money transfer della zona dell’Esquilino. In un negozio nei pressi di via di San Vito, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza contemporanea di 7 persone, a fronte dell’esiguo spazio interno disponibile, in base al quale era consentito l’accesso di 2 persone alla volta, in violazione delle attuali disposizioni inerenti al distanziamento antiCovid-19. I Carabinieri hanno sanzionato il titolare per l’importo di 280 euro e hanno disposto la chiusura dell’esercizio per 3 giorni. Elevata anche un’altra sanzione di 180 euro per la mancata esposizione della licenza di vendita. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021)– Ieri pomeriggio, i Carabinieri della StazionePiazza Dante hanno proceduto al controllo delle attività commerciali e di money transfer della zona dell’Esquilino. In unnei pressi di via di San Vito, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza contemporanea di 7 persone, a fronte dell’esiguo spazio interno disponibile, in base al quale era consentito l’accesso di 2 personevolta, in violazione delle attuali disposizioni inerenti al distanziamento anti-19. I Carabinieri hanno sanzionato il titolare per l’importo di 280 euro e hanno disposto ladell’esercizio per 3 giorni. Elevata anche un’altra sanzione di 180 euro per la mancata esposizione della licenza di vendita. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di...

