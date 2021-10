Rodgers e il Newcastle: dietro al no ci sarebbe un top club mondiale! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Brendan Rodgers, in Inghilterra, è l’uomo del momento. L’allenatore ha più volte visto bussare alla sua porta il Newcastle, a cui, ha sempre risposto in maniera negativa. In tanti non capivano il perchè dei continui rifiuti del tecnico a spiegarlo è stato il Daily mail con una bomba di mercato. Secondo il quotidiano inglese, Rodgers continua a rifiutare i bianconeri perchè certo di un interessamento nei suoi confronti di un top club mondiale. Brendan-Rodgers-Leicester Il Manchester City è la squadra della tentazione. Guardiola vedrà il suo contratto scadere nel 2023. Sembra lontano il rinnovo di contratto dello spagnolo con i citizens. La società avrebbe quindi pensato proprio all’inglese come sostituto sulla panchina dei blu di Manchester. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Brendan, in Inghilterra, è l’uomo del momento. L’allenatore ha più volte visto bussare alla sua porta il, a cui, ha sempre risposto in maniera negativa. In tanti non capivano il perchè dei continui rifiuti del tecnico a spiegarlo è stato il Daily mail con una bomba di mercato. Secondo il quotidiano inglese,continua a rifiutare i bianconeri perchè certo di un interessamento nei suoi confronti di un topmondiale. Brendan--Leicester Il Manchester City è la squadra della tentazione. Guardiola vedrà il suo contratto scadere nel 2023. Sembra lontano il rinnovo di contratto dello spagnolo con i citizens. La società avrebbe quindi pensato proprio all’inglese come sostituto sulla panchina dei blu di Manchester. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ...

