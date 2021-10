Rodgers dice no al Newcastle: vuole solo il Manchester City (Di giovedì 14 ottobre 2021) Rodgers ha detto no al Newcastle: il tecnico del Leicester sta aspettando l’addio di Guardiola al Manchester City Brendar Rodgers avrebbe detto no alla proposta del Newcastle. Il tecnico irlandese, attualmente alla guida del Leicester, starebbe aspettando l’addio di Pep Guardiola per prendere il suo posto sulla panchina del Manchester City. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’avvicendamento potrebbe avvenire nell’estate 2023, quando terminerà il contratto dello spagnolo con i Cityzens. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021)ha detto no al: il tecnico del Leicester sta aspettando l’addio di Guardiola alBrendaravrebbe detto no alla proposta del. Il tecnico irlandese, attualmente alla guida del Leicester, starebbe aspettando l’addio di Pep Guardiola per prendere il suo posto sulla panchina del. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’avvicendamento potrebbe avvenire nell’estate 2023, quando terminerà il contratto dello spagnolo con izens. L'articolo proviene da Calcio News 24.

