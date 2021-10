Rocìo Muñoz Morales | terzo figlio con Raoul Bova | “Ci stiamo pensando”

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 ottobre 2021)formano una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo. Sono anche genitori di due splendide bambine, Luna e Alma, alle quali vorrebbero dare un fratellino. L’attrice spagnola si è raccontata in una lunga intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, nella quale ha anche parlato della possibilità di una nuova maternità dopo quelle vissute da giovanissima.: “Vorrei un altro” Il desiderio di essere mamma l’accompagna di giorno in giorno, nonostante unnon sia nella lista delle sue priorità ma rimane più un sogno nel cassetto: “Ogni tanto ci pensiamo a un altro, ma non è la priorità. Lui ha già altri ...