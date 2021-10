Roberta Lombardi M5s prende posizione | ' Al ballottaggio voterò Gualtieri'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Alcuni big del Movimento 5 stelle escono allo scoperto sulche si terrà a Roma domenica e lunedì prossimo in cui si sfideranno Robertoper il Pd ed Enrico Michetti per la ...

outstream Cosiassessore alla Transizione Ecologica e Digitale della Regione Lazio "Un nuovo termovalorizzatore non ci sarà mai nel Lazio perché non è previsto nel piano regionale ...Hanno dato la propria adesione e parteciperanno numerosi sindaci, associazioni di categoria, gli assessori regionali Massimiliano Valeriani e, il consigliere regionale Enrico Panunzi,...Alcuni big del Movimento 5 stelle escono allo scoperto sul ballottaggio che si terrà a Roma domenica e lunedì prossimo in cui si sfideranno Roberto Gualtieri per il Pd ed Enrico Michetti per la coaliz ...Il portavoce del Comitato per la riduzione dell’impatto ambientale Aeroporto di Ciampino, Roberto Barcaroli, nella giornata di ieri ha incontrato presso la Regione Lazio, Roberta Lombardi, Assessore r ...