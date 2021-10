Rischio caos sul Green pass al lavoro, si discute sul costo dei tamponi (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro, si temono disordini e caos per la protesta dei portuali a Trieste, Genova e Gioia Tauro e per la gestione dei controlli in tutta Italia. Intanto, sul fronte più politico si continua a discutere sulla gratuità dei tamponi per chi non ha il certificato verde da vaccino anti-Covid. Tra i partiti della maggioranza, Pd, Leu e Forza Italia sono contrari, mentre la Lega e il Movimento 5 stelle sono a favore. Ma il governo tira dritto sulla sua linea, almeno stando a quanto riferito dai sindacati, che hanno incontrato in mattinata il presidente del Consiglio Mario Draghi. "Abbiamo chiesto di rinviare l'applicazione del Green pass almeno fino alla fine di ... Leggi su agi (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo diin tutti i luoghi di, si temono disordini eper la protesta dei portuali a Trieste, Genova e Gioia Tauro e per la gestione dei controlli in tutta Italia. Intanto, sul fronte più politico si continua are sulla gratuità deiper chi non ha il certificato verde da vaccino anti-Covid. Tra i partiti della maggioranza, Pd, Leu e Forza Italia sono contrari, mentre la Lega e il Movimento 5 stelle sono a favore. Ma il governo tira dritto sulla sua linea, almeno stando a quanto riferito dai sindacati, che hanno incontrato in mattinata il presidente del Consiglio Mario Draghi. "Abbiamo chiesto di rinviare l'applicazione delalmeno fino alla fine di ...

