Ripartono i Campionati Italiani della Geografia, dal 4 al 26 marzo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo due anni di forzato arresto, nel marzo 2022, riprenderanno i Campionati Italiani della Geografia, questa volta online. Altra differenza è che non saranno più a squadre ma individuali. I Campionati saranno dedicati alla secondaria di primo grado, alla secondaria di secondo grado, e, per la prima volta, anche ai singoli cittadini che vorranno cimentarsi con il loro sapere geografico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo due anni di forzato arresto, nel2022, riprenderanno i, questa volta online. Altra differenza è che non saranno più a squadre ma individuali. Isaranno dedicati alla secondaria di primo grado, alla secondaria di secondo grado, e, per la prima volta, anche ai singoli cittadini che vorranno cimentarsi con il loro sapere geografico. L'articolo .

Ripartono i Campionati Italiani della Geografia, dal 4 al 26 marzo Orizzonte Scuola

