Rinnovo rebus di Insigne | Spalletti pensa al Toro | gli azzurri tentano il record di vittorie

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il futuro di Lorenzoè diventato una mina vagante che in qualche modo rischia di compromettere la serenità dell’ambiente del Napoli e di pregiudicare perfino il cammino della squadra. Le dichiarazioni che il capitano nei giorni scorsi ha fatto in conferenza stampa durante il ritiro con la Nazionale (“Ilcon il Napoli è difficile”) hanno gettato benzina sul fuoco. Come se non bastasse, si sono sentiti anche i canti delle sirene americane a complicare ancora di più la vicenda. Lucianonon è certamente felice per questa situazione complicata, ma l’allenatore al momento è troppo impegnato are alla gara con il Torino di domenica al Maradona per perdere tempo a fasciarsi la testa per eventi collaterali. Il tecnico già sa che dovrà fare a meno ancora di ...