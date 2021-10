Rinnovo Insigne: arriva un interesse anche dalla Premier League (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le trattative tra il Napoli e il capitano Lorenzo Insigne restano ancora senza un esito e continuano ad insinuarsi voci sul futuro dell'attaccante napoletano. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, tra le preferenze del numero 24 ci sarebbe l'Inter ai primi posti. In caso di addio al Napoli, infatti, Insigne potrebbe entrare nelle fila dei neroazzurri a costo zero dalla prossima stagione. FOTO: Imago Mentre l'America sembra lontana per il futuro dell'attaccante, in Premier League si avvicina l'interesse del Tottenham. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le trattative tra il Napoli e il capitano Lorenzorestano ancora senza un esito e continuano ad insinuarsi voci sul futuro dell'attaccante napoletano. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, tra le preferenze del numero 24 ci sarebbe l'Inter ai primi posti. In caso di addio al Napoli, infatti,potrebbe entrare nelle fila dei neroazzurri a costo zeroprossima stagione. FOTO: Imago Mentre l'America sembra lontana per il futuro dell'attaccante, insi avvicina l'del Tottenham.

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - Spazio_Napoli : Rinnovo Insigne: arriva un interesse anche dalla Premier League - Spazio_Napoli : Novità Insigne, bonus alla firma per il rinnovo: quanti milioni ha chiesto al Napoli - gilnar76 : Novità Insigne, bonus alla firma per il rinnovo: quanti milioni ha chiesto al #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Rinnovo di Insigne, il capitano e De Laurentiis non hanno fretta: ora testa al campo -