Riforme: D'Incà, voto 18enni per Senato è realtà (Di giovedì 14 ottobre 2021) "L'estensione del voto ai 18enni anche per le elezioni dei rappresentanti del Senato è una realtà. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "L'estensione delaianche per le elezioni dei rappresentanti delè una. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Riforme: D'Incà, voto 18enni per Senato è realtà: (ANSA) - ROMA, 14 OTT - 'L'estensione del voto a… - iconanews : Riforme: D'Incà, voto 18enni per Senato è realtà - infoitinterno : Riforme: D’Incà, scaduto termine per referendum, voto 18enni Senato è realtà - TV7Benevento : Riforme: D'Incà, 'tutela ambiente in Costituzione importante passo avanti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Incà Riforme: D'Incà, voto 18enni per Senato è realtà "L'estensione del voto ai 18enni anche per le elezioni dei rappresentanti del Senato è una realtà. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale ...

Riforme: D'Incà, 'tutela ambiente in Costituzione importante passo avanti' ...in avanti nella direzione delle riforme puntuali, costruite attraverso un ampio dibattito e una larga condivisione parlamentare'. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ...

Riforme: D'Incà, voto 18enni per Senato è realtà - Ultima Ora Agenzia ANSA "L'estensione del voto ai 18enni anche per le elezioni dei rappresentanti del Senato è una realtà. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale ......in avanti nella direzione dellepuntuali, costruite attraverso un ampio dibattito e una larga condivisione parlamentare'. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D', ...