Riforma pensioni e lavori gravosi: categorie e requisiti. Sì per insegnanti infanzia, no per primaria e secondaria (Di giovedì 14 ottobre 2021) Allargare il numero dei cosiddetti lavori gravosi per la psiche e per il fisico, per stabilire chi possa andare prima in pensione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021) Allargare il numero dei cosiddettiper la psiche e per il fisico, per stabilire chi possa andare prima in pensione. L'articolo .

Advertising

diMartedi : #Landini: 'La manifestazione che facciamo sabato non è solo contro tutti i fascismi, ma anche per dare risposte. Do… - orizzontescuola : Riforma pensioni e lavori gravosi: categorie e requisiti. Sì per insegnanti infanzia, no per primaria e secondaria - flc_crea : RT @diMartedi: #Landini: 'La manifestazione che facciamo sabato non è solo contro tutti i fascismi, ma anche per dare risposte. Dobbiamo la… - CGILModena : RT @diMartedi: #Landini: 'La manifestazione che facciamo sabato non è solo contro tutti i fascismi, ma anche per dare risposte. Dobbiamo la… - CGILModena : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini a @diMartedi: “#CgilCislUil e il movimento dei lavoratori in piazza chiederanno: investimenti per crear… -