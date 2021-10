Rifiuti, prima grana del nuovo sindaco di Roma: si dimette l'ad di Ama (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lunedì sera il futuro sindaco della Capitale dovrà subito mettere la testa fra i Rifiuti. L’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, annuncia al Foglio che si dimetterà appena si insedierà in Campidoglio il successore di Virginia Raggi. L’ad della municipalizzata non è riuscito a chiudere il ciclo dei Rifiuti, ma reputa terminato il suo ciclo ad Ama. Insomma, Zaghis: perché molla prima di essere sostituito: gioca d’anticipo? “Mi sembra corretto istituzionalmente, ma soprattutto sono convinto che si sia concluso un ciclo. Quello che è importante per Roma, dopo quanto abbiamo fatto in questi due anni, è che l’azienda continui a crescere, evolvendosi dal punto di vista industriale per raggiungere quella dinamica che l’economia circolare richiede oggi”. Lo dica: ha ricevuto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lunedì sera il futurodella Capitale dovrà subito mettere la testa fra i. L’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, annuncia al Foglio che sirà appena si insedierà in Campidoglio il successore di Virginia Raggi. L’ad della municipalizzata non è riuscito a chiudere il ciclo dei, ma reputa terminato il suo ciclo ad Ama. Insomma, Zaghis: perché molladi essere sostituito: gioca d’anticipo? “Mi sembra corretto istituzionalmente, ma soprattutto sono convinto che si sia concluso un ciclo. Quello che è importante per, dopo quanto abbiamo fatto in questi due anni, è che l’azienda continui a crescere, evolvendosi dal punto di vista industriale per raggiungere quella dinamica che l’economia circolare richiede oggi”. Lo dica: ha ricevuto ...

Advertising

nicolacichelli : Striscia la notizia ha appena diffuso un servizio di L.Abete da un Paese vicino a Napoli, in cui per evitare lo sma… - gpellarin84 : RT @Lavoratori_Ama: @Antincivili @F4810P @madmaxsomm @giuliana_63 @largentana @DoctorPrince9 @gpellarin84 @fabfalcioni @rio_vela @GiusTW @R… - Lavoratori_Ama : @Antincivili @F4810P @madmaxsomm @giuliana_63 @largentana @DoctorPrince9 @gpellarin84 @fabfalcioni @rio_vela… - EurvenGreeny : ?? Rapporto BES: alla voce #Ambiente, prima di elencare dati e numeri, il rapporto ribadisce: 'Produrre meno rifiuti… - GiovyDean : @gattocattivo1 @jacopo_iacoboni Per me possono costare anche 100 miliardi. Il libero arbitrio, in assenza di obblig… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti prima Muore travolta dal compattatore dei rifiuti, l'autista non se n'è accorto In dubbio era rimasta la possibilità che la vittima fosse deceduta prima dell'investimento, forse per un malore. Dagli accertamenti svolti finora, però, non emerge alcun elemento che possa suffragare ...

Il dilemma del candirù e la violenza che alberga in ognuno di noi ... disse Diego, gli sembrava una metafora della scelta cui tutti saremmo stati chiamati, prima o poi: ... Non puoi gestire una parte di te che rifiuti persino di concepire. Per convivere con il Potere devi ...

Rifiuti, prima grana del nuovo sindaco di Roma: si dimette l'ad di Ama Il Foglio Rifiuti, prima grana del nuovo sindaco di Roma: si dimette l'ad di Ama Zaghis al Foglio: "Il mio ciclo nella municipalizzata è finito". E lancia l'allarme: "Da lunedì non escludo una nuova emergenza rifiuti per via degli impianti in sofferenza" ...

Internazionale complottista Affermare che “tutto quello che sai è falso” significa rifiutare la realtà condivisa, rifiutare cioè la condizione stessa di ogni dialogo e accordo possibile. La novità è che la debolezza storica dell ...

In dubbio era rimasta la possibilità che la vittima fosse decedutadell'investimento, forse per un malore. Dagli accertamenti svolti finora, però, non emerge alcun elemento che possa suffragare ...... disse Diego, gli sembrava una metafora della scelta cui tutti saremmo stati chiamati,o poi: ... Non puoi gestire una parte di te chepersino di concepire. Per convivere con il Potere devi ...Zaghis al Foglio: "Il mio ciclo nella municipalizzata è finito". E lancia l'allarme: "Da lunedì non escludo una nuova emergenza rifiuti per via degli impianti in sofferenza" ...Affermare che “tutto quello che sai è falso” significa rifiutare la realtà condivisa, rifiutare cioè la condizione stessa di ogni dialogo e accordo possibile. La novità è che la debolezza storica dell ...