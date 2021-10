Ricostruzione post-sisma Centro Italia completa entro il 2031

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Occorreranno meno di dieci anni perre ladelche avverrà prima del. Lo ha detto Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo per la2016, aprendo stamattina l’evento del decennale dell’Associazione Ingegneria sismicana. Nei primi quattro anni delsono stati autorizzati e finanziati circa 5mila piccoli cantieri. “Nell’ultimo anno, a seguito delle semplificazioni, ne abbiamo autorizzati 6mila. Se il ritmo sarà questo, servirà meno di un decennio”, ha detto Giovanni Legnini. “Ci sono risorse da investire sui borghi e nelle ricostruzioni – ha aggiunto – c’è il PNRR e il Superbonus 110%. Mai come in ...

... Commissario straordinario del Governo per lasisma 2016, aprendo stamattina l'evento del decennale dell' Associazione Ingegneria sismica italiana . Nei primi quattro anni del- ...Per intenderci, le 'macerie' non sono state ancora neppure rimosse, figuriamoci la...'...possono contribuire a dare idee e progetti perché davvero si inizi a togliere le 'macerie'...(Teleborsa) - Occorreranno meno di dieci anni per completare la ricostruzione del Centro Italia che avverrà prima del 2031. Lo ha detto Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo per la.."Una delle priorità del governo regionale è quella della ricostruzione post-sisma come progetto di attuazione delle politiche del Green Deal". Lo ha det ...