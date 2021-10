Ricarlo Flanagan | morta a 40 anni di Covid la star di Disney Plus

Advertising

Lutto nel mondo dello spettacolo: Ricarlo Flanagan, conosciuto anche come Carlo, interprete della serie tv "Shameless" e "Walk the Prank" su Disney+, è morto a soli 40 anni alcune settimane dopo aver contratto il Covid. "Questo Covid non è uno scherzo. Non lo auguro a nessuno", aveva scritto pochi giorni fa, in un post condiviso su Twitter, sensibilizzando i follower sull'importanza del vaccino. Pochi giorni dopo, esattamente il 12 ottobre, il 40enne rapper e attore non ce l'ha fatta.