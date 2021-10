Riapertura stadi | Malagò | «Sì al 100% | ma in Serie A non serve…»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il presidente del CONI Giovanniha parlato delladeglialGiovanni, presidente del CONI, nel corso della visita al cantiere del Viola Park della Fiorentina ha parlato anche delladeglialAL– «L’intenzione è questa. Poi non è che inA ci siano così tante partite dove senza la totalità d’ingressi ci siano dei problemi, questo ci tengo a ricordarlo. Non ci devono essere dei limiti. Io devo difendere le categorie come basket e pallavolo che hanno un’incidenza del ticketing molto più decisiva che nel calcio. Tutto il comparto sport si augura che si vada verso la totale». L'articolo proviene da ...

Anche con ladeglial 75%, il Ferraris non sarà riempito totalmente dai tifosi della Sampdoria Un passo avanti verso il ritorno alla normalità è stato registrato, la capienza degliitaliani ...Ma alla"bentornati al mondo degli. È un po' buio là fuori". Il Telegraph riporta il democristiano no comment del ct dell'Ungheria, l'italiano Marco Rossi: E poi il quotidiano ...Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato della riapertura degli stadi al 100% Giovanni Malagò, presidente del CONI, nel corso della visita al cantiere del Viola Park della Fiorentina ha parla ...Per questo, sono tanti i tifosi che minacciano di dire addio allo stadio, nonostante piano piano si stia tornando ... finché non ci sarà maggior sicurezza nelle riaperture, non li farà.