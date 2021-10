Revenge Porn, un canale di emergenza per le potenziali vittime: come bloccare la diffusione di foto e video (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Revenge Porn è l’agghiacciante pratica che consiste nella diffusione di immagini o video Pornografici o sessualmente espliciti a scopo vendicativo. Spesso accade alla fine di una relazione, ma può avvenire anche in situazioni di bullismo o di sexting. Questo fenomeno di Pornografia non consensuale può avere effetti devastanti sulla vita di chi ne rimane vittima. Ora il Garante della Privacy mette a disposizione uno strumento per difendersi e per chiedere la rimozione. Revenge Porn l’iniziativa del Garante della Privacy per tutelare le vittime Il Garante per la protezione dei dati personali ha attivato un canale di emergenza sul proprio sito, a sostegno delle persone che temono che le loro ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilè l’agghiacciante pratica che consiste nelladi immagini oografici o sessualmente espliciti a scopo vendicativo. Spesso accade alla fine di una relazione, ma può avvenire anche in situazioni di bullismo o di sexting. Questo fenomeno diografia non consensuale può avere effetti devastanti sulla vita di chi ne rimane vittima. Ora il Garante della Privacy mette a disposizione uno strumento per difendersi e per chiedere la rimozione.l’iniziativa del Garante della Privacy per tutelare leIl Garante per la protezione dei dati personali ha attivato undisul proprio sito, a sostegno delle persone che temono che le loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Revenge Porn Ricostruire il Paese dagli Oratori. La priorità ai nostri figli Lo vediamo spesso con le vittime di pornografia o revenge porn nelle chat dell'orrore. L'utilizzo dei social può diventare un incubo: qualsiasi cosa va in rete - foto video etc. - si perde e può ...

Revenge porn: finalmente anche i minori potranno denunciare Si rafforzano le tutele per chi è vittima di revenge porn , l'odiosa pratica di diffondere in rete immagini sessuali senza il consenso degli interessati , spesso a scopo di ricatto o estorsione. Il Consiglio dei ministri del 7 ottobre scorso ha ...

Revenge Porn: nuove tutele anche dal Garante Privacy Il reato di "revenge porn" è stato disciplinato, come autonoma fattispecie delittuosa, dalla Legge n. 69/2019: in precedenza, le condotte integranti tale fattispecie venivano perseguite mediante l'inc ...

Documentario sul ’revenge porn’ Domani alle 21, nell’ex chiesa di San Francesco, in via Passerini, in centro a Guastalla, si svolge un incontro su "Riflettendo su una certa questione umana", con proiezione del documentario sul ...

