Repubblica: l’Inter è la squadra che ha sfruttato meglio le cinque sostituzioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Repubblica analizza la rivoluzione dei cinque cambi. E mette in evidenza che l’Inter è la squadra che ha sfruttato meglio l’innovazione: sei i gol che le sostituzioni hanno fruttato. Davanti al Torino con cinque e l’Udinese con quattro. Seguono Napoli e Milan con tre. Scrive Repubblica nell’edizione nazionale: Spalletti nel Napoli ha usato questa strategia anche in chiave difensiva: contro la Fiorentina ad esempio ha sostituito Fabian Ruiz e Osimhen – centrocampista e attaccante – con Petagna e Mertens, due punte vere: un modo per tenere lontani gli avversari ed evitare la pressione alta. Il tecnico toscano è tra i sostenitori della rivoluzione. Al punto da vedere chi entra non come una semplice riserva: «Chi non si sente titolare se ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021)analizza la rivoluzione deicambi. E mette in evidenza cheè lache hal’innovazione: sei i gol che lehanno fruttato. Davanti al Torino cone l’Udinese con quattro. Seguono Napoli e Milan con tre. Scrivenell’edizione nazionale: Spalletti nel Napoli ha usato questa strategia anche in chiave difensiva: contro la Fiorentina ad esempio ha sostituito Fabian Ruiz e Osimhen – centrocampista e attaccante – con Petagna e Mertens, due punte vere: un modo per tenere lontani gli avversari ed evitare la pressione alta. Il tecnico toscano è tra i sostenitori della rivoluzione. Al punto da vedere chi entra non come una semplice riserva: «Chi non si sente titolare se ...

Advertising

napolista : Repubblica: l’Inter è la squadra che ha sfruttato meglio le cinque sostituzioni Sei gol per i nerazzurri. Tre per… - franser_real : RT @capuanogio: L'impatto delle cinque sostituzioni sulla #SerieA: guadagnano #Napoli e #Inter mentre non riesce a sfruttarle la #Juventus.… - Aledibbo1 : RT @capuanogio: L'impatto delle cinque sostituzioni sulla #SerieA: guadagnano #Napoli e #Inter mentre non riesce a sfruttarle la #Juventus.… - capuanogio : L'impatto delle cinque sostituzioni sulla #SerieA: guadagnano #Napoli e #Inter mentre non riesce a sfruttarle la… - infoitsport : No Vax in serie A? Repubblica: “Tre club non hanno fornito i dati”. FCIN1908: “L’Inter…” -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica l’Inter Cottarelli: "In duecentomila per aiutare l'Inter, ma solo se le proprietà è d'accordo" la Repubblica