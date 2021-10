Registrati in Italia i primi due casi di influenza stagionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Si apre ufficialmente in Italia la stagione influenzale, per la quale c'è molta attesa sui numeri dell'epidemia dopo la sostanziale sparizione del virus lo scorso inverno. L'Istituto Superiore di Sanità riferisce che sono stati identificati due casi sporadici di influenza di tipo A/H3 nel Nord del nostro Paese in due bambini. Come da protocollo operativo della rete di sorveglianza InfluNet & CovidNet per la stagione 2021-2022, la sorveglianza virologica sarà effettuata a partire dalla 46a settimana 2021, che inizia lunedì 18 ottobre. Queste le caratteristiche dei casi isolati: un caso di virus influenzale A/H3 identificato a Varese e confermato presso l'Università di Milano in un bambino con sintomatologia influenzale; un caso di virus ... Leggi su agi (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Si apre ufficialmente inla stagionele, per la quale c'è molta attesa sui numeri dell'epidemia dopo la sostanziale sparizione del virus lo scorso inverno. L'Istituto Superiore di Sanità riferisce che sono stati identificati duesporadici didi tipo A/H3 nel Nord del nostro Paese in due bambini. Come da protocollo operativo della rete di sorveglianza InfluNet & CovidNet per la stagione 2021-2022, la sorveglianza virologica sarà effettuata a partire dalla 46a settimana 2021, che inizia lunedì 18 ottobre. Queste le caratteristiche deiisolati: un caso di virusle A/H3 identificato a Varese e confermato presso l'Università di Milano in un bambino con sintomatologiale; un caso di virus ...

