Regeni | il racconto di Ballerini legale famiglia | “Depistaggi iniziati subito Ostruzionismo anche quando ho acquisito il ‘dossier egiziano' ”

"Sono stata fermata in aeroporto al Cairo dalla National Security Agency quando sono andata in Egitto a prendere un fascicolo. Sono stata trattenuta, portata in un ufficio dove si sa che le persone spariscono. E sono stata poi espulsa senza sapere il perché". A raccontarlo l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, nel corso della prima udienza del processo in Corte d'assise a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni. L'avvocato in Aula ha anche annunciato una denuncia per intralcio alla giustizia per un altro episodio avvenuto successivamente quando, non potendo più tornare in Egitto dopo la sua espulsione, doveva avvalersi di consulenti egiziani. Alcuni di questi sono stati chiamati dalla National Security, i servizi segreti egiziani ...

