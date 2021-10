Regeni, i giudici annullano il rinvio a giudizio per gli imputati egiziani. Si riparte dall'udienza preliminare (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni è iniziato e finito oggi nell'aula bunker di Rebibbia a Roma . L'assenza degli imputati rende irregolare il processo per l'omicidio del ricercatore ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il processo per l'omicidio di Giulioè iniziato e finito oggi nell'aula bunker di Rebibbia a Roma . L'assenza deglirende irregolare il processo per l'omicidio del ricercatore ...

