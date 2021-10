Reddito di cittadinanza con documenti falsi | ma non sanno parlare italiano | denunciati a Milano 50 percettori abusivi – Video

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La polizia di Stato ha smascherato più di 50 persone che si presentavano agli uffici postali diper incassare ildi, ma non sapevano nemmeno. È così che il compartimento di polizia postale e delle comunicazioni diha dato avvio ad un’indagine che ha portato all’individuazione di oltre cinquanta soggetti che hanno percepito, o tentato di percepire, ildisenza averne diritto. I malintenzionati intascavano ildipresentando dei. Sono state quindi denunciate cinquanta persone e otto perquisite. È stato così smantellato un vero e proprio sodalizio criminale che organizzava ...

"Quando ho letto di 50 indagati e arrestati perché arrivavano dalla Romania o dalla Germania per prendere ildi... Anche di questo abbiamo parlato con Draghi perché ildicosì com'è è un disincentivo al lavoro, un incentivo ai furbetti e agli evasori". Lo ha detto il ...Scoperti altri 50 furbetti deldiottenuto con documenti falsi Altre News Norvegia. Uccide con arco e frecce 5 persone a Kongsberg. Fermato un 37enne danese Milano. Scoperti ...Si presentavano negli uffici postali per incassare il reddito di cittadinanza. Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano ha smantellato un vero e proprio sodalizio criminale che ...La Polizia di Stato ha smascherato più di 50 persone che si presentavano agli uffici postali di Milano per incassare il reddito di ...