Recovery | Gualtieri a Michetti | ' no fondi per mobilità? Non c' erano opere da finanziare'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Il Pnrr puòche si concludono entro il 2026, ma non essendoci progetti non c'altredi metropolitane che si potevano chiudere per tempo". Così Robertoal confronto con Enricosu Sky Tg24. Il candidato del centrodestra aveva detto che nel Pnrr non sono previstiper la

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Gualtieri

C'è bisogno di rispetto delle regole, sennò la città diventa in completo abbandono': '...tutti i mezzi di trasporto pubblico' Come pensate di cambiare Roma con i soldi del? Mi dice ...Condizione forse necessaria, ma non sufficiente, per accedere alle risorse stanziate dal... ma soprattutto rispetto alle alternative rappresentate da Robertoe Enrico Michetti. ...Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Il Pnrr può finanziare opere che si concludono entro il 2026, ma non essendoci progetti non c’erano altre opere di metropolitane che si potevano chiudere per tempo”. Così ...Questo fine settimana ci sarà il voto che decreterà il nuovo sindaco di Roma. Due nomi: Michetti e Gualtieri. Questa sera il confronto finale ...