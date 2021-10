Reca positvo al Coronavirus | il comunicato dello Spezia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 ottobre 2021)è risultato positivo al: ilufficialeArkadiuszè risultato positivo al. Lo informa loin una nota ufficiale apparsa sul sito dei liguri. «LoCalcio comunica che, in seguito all’insorgenza di lievi sintomi influenzali che hanno spinto lo staff medico a effettuare un tampone di controllo a domicilio, il calciatore Arkadiuszè risultato positivo. L’esterno polacco, da diverse settimane esterno al gruppo squadra in quanto infortunato, è già in isolamento come previsto dal protocollo». L'articolo proviene da Calcio News 24.