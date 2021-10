realme 8i: il nuovo smartphone disponibile (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quest’oggi parleremo del nuovo realme 8i, l’ultimo smartphone di casa realme con un’esperienza d’uso ultra fluida. Scopriamolo insieme Continuando il suo sforzo nel definire e mantenere il successo della serie 8, oggi realme ha lanciato un altro candidato a diventare uno smartphone best-seller: realme 8i. Fin dal suo esordio, realme ha portato avanti la propria missione di democratizzare la tecnologia per tutti, fornendo tecnologia all’avanguardia ad un prezzo accessibile. Questa volta, realme 8i offre anche un’esperienza d’uso ultra fluida con uno schermo a 120Hz ad un prezzo mai visto prima. Dotato anche di un potente processore G96 ed una RAM dinamica fino a 7GB, questo device è caratterizzato da una massiccia batteria 5000mAh ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quest’oggi parleremo del8i, l’ultimodi casacon un’esperienza d’uso ultra fluida. Scopriamolo insieme Continuando il suo sforzo nel definire e mantenere il successo della serie 8, oggiha lanciato un altro candidato a diventare unobest-seller:8i. Fin dal suo esordio,ha portato avanti la propria missione di democratizzare la tecnologia per tutti, fornendo tecnologia all’avanguardia ad un prezzo accessibile. Questa volta,8i offre anche un’esperienza d’uso ultra fluida con uno schermo a 120Hz ad un prezzo mai visto prima. Dotato anche di un potente processore G96 ed una RAM dinamica fino a 7GB, questo device è caratterizzato da una massiccia batteria 5000mAh ...

Advertising

tuttoteKit : realme 8i: il nuovo #Smartphone disponibile #Android #Realme8i #tuttotek - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (realme, in arrivo lo smartphone da 125W! carica il 33% in 3 minuti) è stato pubblicato su… - fabionieddutech : Realme 8i recensione: Realme ha ampliato la sua linea di smartphone con il nuovo Realme 8. Troviamo un display IPS… - fainformazione : Realme presenta accessori per gamers, stick con Google TV e un nuovo speaker Non manca di stupire Realme che, nell… - fainfoscienza : Realme presenta accessori per gamers, stick con Google TV e un nuovo speaker Non manca di stupire Realme che, nell… -