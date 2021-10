Real Madrid | Alaba ko L’austriaco è in forte dubbio per la Champions

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilperde anche Davidper infortunio, dopo il problema riscontrato ieri da Militao, va ko anche il difensore austriaco. L’ex Bayern Monaco si è infortunato proprio nella sosta dedicata alle Qual. ai Mondiali di Qatar 2022. Problemi al ginocchio e gara dicontro lo Shakhtar in. C’è anche qualche buona notizia per Ancelotti, recuperati al 100% Mendy e Marcelo. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Caos nazionali, lo squilibrio tra la A e la Liga: Real e Atletico Madrid non giocheranno nel weekend - footmercato : Benzema Ballon d'Or, le Real Madrid dit oui ! - Antikimmichismo : @belottiano @mjrrorbxll ecco perché allora lei e CR7 del Real de Madrid - occhio_notizie : Anche il Real Madrid su Frank Kessie - sportli26181512 : Dalla Spagna: Juve, Chiesa finisce in orbita Real Madrid: Il Real Madrid piomba su Federico Chiesa: lo assicurano g… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Fantacalcio ®

Per l'exaltri 10 giorni di allenamenti individuali PARIGI (FRANCIA) - Slitta ancora il debutto di Sergio Ramos col Paris Saint Germain. Arrivato in estate a parametro zero dal, il 35enne difensore spagnolo non si è ancora lasciato alle spalle i problemi fisici che hanno finora contraddistinto la sua avventura parigina. Sembrava fosse tutto risolto, tanto da ...Commenta per primo Ilpiomba su Federico Chiesa : lo assicurano gli spagnoli di Fichajes.net , fari puntati sull'attaccante della Juventus e della Nazionale.L'Arsenal vuole Gareth Bale: secondo Defensa Central, i Gunners hanno offerto al Real Madrid uno scambio con Alexandre Lacazette, entrambi i giocatori sono in ...PSG POCHETTINO - Dopo il quasi scontro della scorsa estate, torna di moda la questione legata al futuro di Kylian Mbappè. Il giovane fuoriclasse francese ...