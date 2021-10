Rapina al ristorante a Casavatore, Borrelli: “Sabato festa per il piccolo Antonio” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo la drammatica Rapina di Sabato scorso a Casavatore, dove due delinquenti armati di fucili e mitraglietta hanno fatto irruzione nel ristorante ‘Un posto al Sole’ per Rapinare alcuni clienti puntando un fucile in faccia a un bambino, arriva la pronta risposta del titolare del locale che ha deciso di organizzare una festa Sabato 16 ottobre alle 14 proprio per il piccolo Antonio, sfortunato protagonista di questo terribile episodio. Una bella iniziativa per cancellare le immagini di violenza e tornare alla normalità. Noi parteciperemo e invitiamo tutti a essere presenti in segno di solidarietà per i titolari del ristorante che hanno avuto il coraggio di denunciare e per dire No alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo la drammaticadiscorso a, dove due delinquenti armati di fucili e mitraglietta hanno fatto irruzione nel‘Un posto al Sole’ perre alcuni clienti puntando un fucile in faccia a un bambino, arriva la pronta risposta del titolare del locale che ha deciso di organizzare una16 ottobre alle 14 proprio per il, sfortunato protagonista di questo terribile episodio. Una bella iniziativa per cancellare le immagini di violenza e tornare alla normalità. Noi parteciperemo e invitiamo tutti a essere presenti in segno di solidarietà per i titolari delche hanno avuto il coraggio di denunciare e per dire No alla ...

