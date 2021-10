“Qui fu Napoli… qui sarà Napoli”: la comicità di Petito al Teatro Arbostella (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Prosegue la rassegna teatrale di autori napoletani dall ‘800 ai contemporanei denominata “Qui fu Napoli… qui sarà Napoli”, organizzata dall’associazione consorzio “La Città Teatrale” di Salerno con il contributo della Regione Campania ed il patrocinio del Comune di Salerno. Per il quinto appuntamento del cartellone ecco il turno del Teatro Arbostella, che a causa dei lavori di ristrutturazione sarà ospitato al Teatro Nuovo di via Valerio Laspro sabato 16 e domenica 17 ottobre, dove, con la Compagnia All’Antica Italiana di Gaetano Troiano rispolvererà la comicità senza tempo di Antonio Petito con due atti unici rinominati “Pascariello e Don Felice”. Antonio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Prosegue la rassegna teatrale di autori napoletani dall ‘800 ai contemporanei denominata “Qui fuqui”, organizzata dall’associazione consorzio “La Città Teatrale” di Salerno con il contributo della Regione Campania ed il patrocinio del Comune di Salerno. Per il quinto appuntamento del cartellone ecco il turno del, che a causa dei lavori di ristrutturazioneospitato alNuovo di via Valerio Laspro sabato 16 e domenica 17 ottobre, dove, con la Compagnia All’Antica Italiana di Gaetano Troiano rispolvererà lasenza tempo di Antoniocon due atti unici rinominati “Pascariello e Don Felice”. Antonio ...

Advertising

juventusfc : #JuventusWomen già avanti 2??-0??! ?? Ottimo approccio, bianconere, a caccia di un altro record straordinario! ??… - anteprima24 : ** 'Qui fu Napoli... qui sarà Napoli': la comicità di #Petito al Teatro Arbostella ** - FabryFranco_nr2 : @MinervaMcGrani1 Non so in che città viva,ma qui a Napoli ai ristoranti c'è molta più gente fuori che dentro...e da… - annguadi : Per chi è interessato alle città-romanzo: martedì prossimo parliamo di Napoli di Elena Ferrante con Maria Pia Ammir… - salernocitta : Qui fu Napoli… qui sarà Napoli: è il turno delTeatro Arbostella che “rispolvera” la comicità di Petito… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui Napoli… Giuseppe Conte a Napoli con Manfredi: «Dopo l'isolamento Napoli torni capitale» ilmattino.it