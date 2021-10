Qualificazioni sudamericane Mondiali 2022: Bolivia show, 4-0 al Paraguay. E Sanabria sbaglia un rigore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Colpaccio della Bolivia nella dodicesima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar per quanto riguarda il Sudamerica. La squadra di casa in altura rifila un secco poker al Paraguay, sconfitto 4-0 e tradito dal suo giocatore più rappresentativo, quell’Antonio Sanabria, attaccante del Torino, che nei minuti iniziali sbaglia il rigore che avrebbe potuto indirizzare la partita in tutt’altro verso. Gli ospiti sprecano la grande chance del pareggio e vengono puniti in modo deciso: i padroni di casa, dopo il gol iniziale di Ramallo, passato lo spavento imperversano nella ripresa con il gol della sicurezza di Villaroel e nel finale arrotondano il parziale con Abrego e Fernandez. 12 punti per la Bolivia, 12 anche per il ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Colpaccio dellanella dodicesima giornata delleaiin Qatar per quanto riguarda il Sudamerica. La squadra di casa in altura rifila un secco poker al, sconfitto 4-0 e tradito dal suo giocatore più rappresentativo, quell’Antonio, attaccante del Torino, che nei minuti inizialiilche avrebbe potuto indirizzare la partita in tutt’altro verso. Gli ospiti sprecano la grande chance del pareggio e vengono puniti in modo deciso: i padroni di casa, dopo il gol iniziale di Ramallo, passato lo spavento imperversano nella ripresa con il gol della sicurezza di Villaroel e nel finale arrotondano il parziale con Abrego e Fernandez. 12 punti per la, 12 anche per il ...

