Qualificazioni Mondiali 2022: vittorie per Messico, Usa e Canada (Di giovedì 14 ottobre 2021) Proseguono le sfide del girone nordamericano delle Qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 di calcio. Il Messico vince anche sul campo di El Salvador e rimane imbattuto. ‘El Tricolor’ ottiene altri tre punti con la vittoria per 2-0, grazie al gol di Hector Moreno (30?) e il rigore di Jimenez al 93? e consolida il primato in classifica. Vittoria in rimonta invece per gli Stati Uniti, che superano 2-1 la Costa Rica. Quest’ultima è passata in vantaggio col gol di Fuller al primo minuto, salvo poi incassare il gol di Dest (25?) e l’autorete di Moreira (66?). Il Canada cala il poker a Panama e vince con un secco 4-1 che vale il terzo posto momentaneo in classifica. Gli ospiti passano in vantaggio con Blackburn (5?), ma i padroni di casa pareggiano con l’autogol di Murillo (28?), per poi allungare con le ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Proseguono le sfide del girone nordamericano delleaidel Qatardi calcio. Ilvince anche sul campo di El Salvador e rimane imbattuto. ‘El Tricolor’ ottiene altri tre punti con la vittoria per 2-0, grazie al gol di Hector Moreno (30?) e il rigore di Jimenez al 93? e consolida il primato in classifica. Vittoria in rimonta invece per gli Stati Uniti, che superano 2-1 la Costa Rica. Quest’ultima è passata in vantaggio col gol di Fuller al primo minuto, salvo poi incassare il gol di Dest (25?) e l’autorete di Moreira (66?). Ilcala il poker a Panama e vince con un secco 4-1 che vale il terzo posto momentaneo in classifica. Gli ospiti passano in vantaggio con Blackburn (5?), ma i padroni di casa pareggiano con l’autogol di Murillo (28?), per poi allungare con le ...

Advertising

Eurosport_IT : Lunedì 18 l'Italia salirà al 4° posto superando l'Inghilterra ???????? Scopri di più: - Inter : ??? | NAZIONALI @DenzelJMD2 in gol con l'Olanda: ecco tutti i nerazzurri che sono scesi in campo ieri sera ?? - sportface2016 : Qualificazioni Mondiali #Qatar2022: prima vittoria per la Giamaica, tre punti anche per #Messico, #Usa e #Canada - Robertone95 : Comprereste l attaccante di una nazionale europea ultima nei gironi per le #qualificazioni ai mondiali? #sslazio #muriqi - ilveggente_it : ?? #Mondiali #Qatar2022 #ArgentinaPerù è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che si giocherà … -