Putin, Cina non ha bisogno dell'uso della forza con Taiwan (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Cina "non ha bisogno di usare la forza" per la desiderata "riunificazione" con Taiwan. Il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista alla Cnbc, ha citato i recenti commenti del presidente Xi ...

GREEN PASS, PORTI, USA/ Dove porta la svolta di Draghi ...del calibro del russo Vladimir Putin e del cinese Xi Jinping, che non si faranno vedere nemmeno al G20 ordinario di Roma a fine mese. Draghi ha sollecitato invano la presenza di Russia e Cina finendo ...

...del calibro del russo Vladimir Putin e del cinese Xi Jinping, che non si faranno vedere nemmeno al G20 ordinario di Roma a fine mese. Draghi ha sollecitato invano la presenza di Russia e Cina finendo ...