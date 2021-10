Puglia, vaccini anti corona virus: terza dose, prenotazioni per gli ultrasessantenni Per la somministrazione devono essere trascorsi sei mesi dalla seconda dose (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Le persone nate prima del 31 dicembre 1961 (over 60) possono prenotare la terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid purché siano passati almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. E quindi secondo questo schema: Ultima dose > terza dose Marzo e Aprile 2021 > Ottobre 2021 Maggio 2021 > Novembre 2021 Giugno 2021 > Dicembre 2021 Luglio 2021 > Gennaio 2022 Agosto 2021 > Febbraio 2022 Settembre 2021 > Marzo 2022 Ottobre 2021 > Aprile 2022 Novembre 2021 > Maggio 2022 Dicembre 2021 > Giugno 2022 La prenotazione può avvenire tramite: – la piattaforma La Puglia ti vaccina ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stralcio del comunicato diffusoRegione: Le persone nate prima del 31 dicembre 1961 (over 60) possono prenotare ladi richiamo del vaccino-Covid purché siano passati almeno seidal completamento del ciclo vaccinale. E quindi secondo questo schema: UltimaMarzo e Aprile 2021 > Ottobre 2021 Maggio 2021 > Novembre 2021 Giugno 2021 > Dicembre 2021 Luglio 2021 > Gennaio 2022 Agosto 2021 > Febbraio 2022 Settembre 2021 > Marzo 2022 Ottobre 2021 > Aprile 2022 Novembre 2021 > Maggio 2022 Dicembre 2021 > Giugno 2022 La prenotazione può avvenire tramite: – la piattaforma Lati vaccina ...

