PSG | se parte Mbappè scelto il sostituto | offerta folle per il giocatore!

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Kylianè tra i calciatori più forti al mondo. Rapidità, tecnica e forza fisica lo rendono spesso imprendibile per le difese avversarie. Da quest’estate, però, si vocifera di una sua possibilenza per la Spagna, sponda Madrid. Karim Benzema, suo compagno in nazionale, a più riprese ha invitato il francese a raggiungerlo in maglia blancos. La squadra parigina, seil gioiellino francese ha già pronto il: Erling Haaland. Haaland-Borussia-Dortmund Il gigante norvegese, attaccante del Borussia Dortmund, sarebbe il preper sostituirea parigi. Se Haaland dovesse accettare la proposta del club transalpino diventerebbe il più pagato della rosa andando a guadagnare annualmente 40 milioni di euro. In attesa di capire se ...

Advertising

sportface2016 : #Psg, stampa francese: offerta folle per #Haaland se parte #Mbappé - Milan5819 : @ragnar_legend @CalcioFinanza Un analogia. Vedi che l’Inter ha gli stessi fondamentali economici del Psg? A parte g… - Gianluc51789947 : @owenbuzzo @FootballAndDre1 Soluzione a quale problema? Perché tutto verte su questo. Ma davvero si fatica a compr… - Buffy_cl : Aplastante primera parte del PSG #PSGKHA #UWCL - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: La trinità italiana di Bodini, Nuciari e Malgioglio, ma anche Casillas, Ter Stegen e ora Donnarumma (in parte) al Psg: s… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG parte

...fatti avanti per l'esterno francese del Paris Saint - Germain ricevendo un secco rifiuto da... "Bisogna rispettare ilma l'ho già detto e lo ripeto se volete: spero che un giorno possa ......suama l'inizio di stagione vissuto da Kean non è stato certo di quelli da ricordare. Basti pensare in tal senso al clamoroso errore commesso a Napoli quando, appena entrato in campo, l'ex...Offerta folle del Paris Saint-Germain per Erling Haaland. Oltre a risolvere la questione relativa al rinnovo di Kylian Mbappé, i parigini di sono messi al lavoro per potersi assicurare il talento ...Maurizio Pochettino vota per il connazionale Leo Messi in relazione al Pallone d'oro: 'Calciatore incredibile, lo merita anche se non lo allenassi io'.