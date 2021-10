Psg, Pochettino mette le cose in chiaro: “abbiamo rispettato le regole, tra le big siamo quella che ha speso meno” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le spese folli del Psg sono finite nel mirino, il club francese è stato protagonista di una campagna acquisti faraonica con l’arrivo di calciatori come Donnarumma, Sergio Ramos e Messi. Il tecnico Pochettino allontana ogni tipo di sospetto sul club ai microfoni di Marca. “Non stiamo facendo assolutamente niente fuori dalle regole, anzi tra le big siamo la squadra che ha speso meno acquistando giocatori a parametri zero. A volte si parla troppo senza sapere, andassero a controllare i conti di altre società e chissà che sorprese troverebbero…” Sul futuro di Mbappé: “La situazione è aperta, nessuno conosce il futuro: il Psg può offrirgli argomenti in grado di renderlo felice. E comunque non ho dubbi sulla sua professionalità. Se a maggio ci fosse una finale di Champions Real-Psg con Kylian sul dischetto? ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le spese folli del Psg sono finite nel mirino, il club francese è stato protagonista di una campagna acquisti faraonica con l’arrivo di calciatori come Donnarumma, Sergio Ramos e Messi. Il tecnicoallontana ogni tipo di sospetto sul club ai microfoni di Marca. “Non stiamo facendo assolutamente niente fuori dalle, anzi tra le bigla squadra che haacquistando giocatori a parametri zero. A volte si parla troppo senza sapere, andassero a controllare i conti di altre società e chissà che sorprese troverebbero…” Sul futuro di Mbappé: “La situazione è aperta, nessuno conosce il futuro: il Psg può offrirgli argomenti in grado di renderlo felice. E comunque non ho dubbi sulla sua professionalità. Se a maggio ci fosse una finale di Champions Real-Psg con Kylian sul dischetto? ...

