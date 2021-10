Psg | Pochettino | “Mbappé sarà professionale fino alla fine | spero rinnovi”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non ho dubbi che Kylian non verrà condizionato dai rumors. Il Psg ha ancora la speranza di rinnovare il suo contratto, è normale che voglia sedurlo. La situazione è aperta“. Così l’allenatore del Paris Saint-Germain, Mauricio, ha parlato a ‘El Partidazo de Cope’ sulla situazione di Kylian. Il contratto dell’attaccante francese infatti scadrà al termine della stagione 2021/2022 e, stando a diverse voci di mercato,sarebbe intenzionato a trasferirsi al Real Madrid. “È un ragazzo maturo a dispetto dei 22 anni. Quando uno firma un contratto ha degli obblighi professionaliscadenza e non ho dubbi che. Da allenatoreche resti più ...

Advertising

ManUtdMEN : Mauricio Pochettino makes Kylian Mbappe and Cristiano Ronaldo comparison amid transfer interest #mufc - zazoomblog : Psg Pochettino mette le cose in chiaro: “abbiamo rispettato le regole tra le big siamo quella che ha speso meno” -… - Fantacalcio : PSG, Pochettino: 'Rinnovo Mbappè? Può cambiare idea' - sportface2016 : #Psg, Mauricio #Pochettino: 'Kylian #Mbappé sarà professionale fino alla fine, speriamo ancora rinnovi' - zazoomblog : Calcio: Pochettino Mbappé sarà professionale fino alla fine Psg spera ancora che rinnovi - #Calcio: #Pochettino… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Pochettino

Sport Mediaset

torna a parlare del futuro di Mbappe: ecco le dichiarazioni dell'allenatore dele Mbappe © Getty ImagesPer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! Mauriciospera ancora nel rinnovo di Kylian Mbappe. La ...Spazio pertanto a Gianluigi Donnarumma, già schierato danelle ultime due partite.Parigi, 14 ott. - "Non ho dubbi che Kylian non verrà condizionato dai rumors. Il Psg ha ancora la speranza di rinnovare il suo contratto, è normale che voglia s ...Intervista a Pochettino sul futuro di Mbappè. Rinnovo Mbappè? «Lui ci ha fatto sapere la sua posizione un paio di mesi fa, ma nel futuro può cambiare. Il club ha la speranza e ...