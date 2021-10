Psg | in arrivo aumento di capitale da 171 milioni di euro

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il fondo Qsi, proprietario del Psg, ha deciso di effettuare undida 171di. Una mossa che dà solidità al club francese, permettendogli di fronteggiare al meglio il deficit per la stagione in corso previsto in 250die causato soprattutto dalla contrazione dei ricavi legati alla pandemia. Dall’altro lato, però, è già evidente anche la spinta agli stessi ricavi generata dall’di Lionel Messi: si prevede, infatti, undel 40% dei ricavi grazie alle sole vendite di merchandising legato alla Pulce. Con questo, sottolinea Le Parisien, ilsociale del Psg sale a 511,4di: nel 2011, al momento ...

Advertising

sportface2016 : #PSG, in arrivo un aumento di capitale da 171 milioni di euro - CORNERNEWS24 : #Calcio - Pochettino: 'Il Pallone d'Oro io lo darei a Messi' 'L'arrivo al PSG? Quando me l'hanno detto pensavo a uno scherzo' - RadioSportiva : «Si parla senza sapere, abbiamo preso tanti giocatori a zero». Così Pochettino. E sull'arrivo della Pulce: «All'ini… - infoitsport : Pochettino: 'Darei a Messi il Pallone d'Oro. Il suo arrivo al PSG? Pensavo fosse uno scherzo' - TuttoMercatoWeb : Pochettino: 'Darei a Messi il Pallone d'Oro. Il suo arrivo al PSG? Pensavo fosse uno scherzo' -

Ultime Notizie dalla rete : Psg arrivo

Sull'di Messi : ' Leonardo mi chiama per dirmi: c'è la possibilità di tesserare Messi, ti ... Sul mercato faraonico del: ' Non stiamo facendo assolutamente niente fuori dalle regole, anzi tra ...Mauricio Pochettino sostiene Leo Messi. Secondo l'allenatore argentino del, la 'Pulce' "merita il Pallone d'Oro (sarebbe il settimo in carriera)". "Senza dubbio glielo ... Il suoa Parigi? ...(ANSA) - ROMA, 14 OTT - 'Quale giocatore non vorrebbe indossare la maglia del Barcellona, a prescindere da come va la squadra in campionato e ...Sergio Aguero è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio, l’ex Manchester City è intenzionato a trascinare il Barcellona. L’argentino ha deciso di parlare anche del passato, in particolar modo del ...