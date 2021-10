Psg, Donnarumma titolare con l’Angers: Navas infortunato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gianluigi Donnarumma in campo dal primo minuto nella sfida tra PSG e Angers, anticipo della decima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. Il portiere degli azzurri difenderà i pali del Paris Saint-Germain nel match casalingo, prendendo il posto di Keylor Navas. Il portiere del Costa Rica si è infatti infortunato agli adduttori nel corso della sfida persa contro gli Stati Uniti e valida per la qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022. L’ex portiere del Milan si sta facendo spazio nel club parigino, con l’allenatore Mauricio Pochettino che lo sta impiegando sempre più spesso. Il Psg è ora intesta alla classifica di campionato a quota 24 punti, con 6 di vantaggio sul Lens. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gianluigiin campo dal primo minuto nella sfida tra PSG e Angers, anticipo della decima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. Il portiere degli azzurri difenderà i pali del Paris Saint-Germain nel match casalingo, prendendo il posto di Keylor. Il portiere del Costa Rica si è infattiagli adduttori nel corso della sfida persa contro gli Stati Uniti e valida per la qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022. L’ex portiere del Milan si sta facendo spazio nel club parigino, con l’allenatore Mauricio Pochettino che lo sta impiegando sempre più spesso. Il Psg è ora intesta alla classifica di campionato a quota 24 punti, con 6 di vantaggio sul Lens. SportFace.

