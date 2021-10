Problemi per D’aversa: il fantasista si ferma in vista del Cagliari (Di giovedì 14 ottobre 2021) D’aversa sorride amaro, in vista della prossima partita di campionato contro il Cagliari. Si ferma Mikkel Damsgaard. Il fantasista ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo prima del dovuto. Paura concretizzatasi in mattinata con il report medico della società che ha ufficializzato ciò che tutti temevano. Damsgaard-Sampdoria Qui di seguito riportiamo il comunicato ufficiale: “I controlli ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore Mikkel Damsgaard hanno confermato un problema muscolare alla coscia sinistra che gli impedirà di prendere parte alla trasferta di Cagliari”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021)sorride amaro, indella prossima partita di campionato contro il. SiMikkel Damsgaard. Ilha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo prima del dovuto. Paura concretizzatasi in mattinata con il report medico della società che ha ufficializzato ciò che tutti temevano. Damsgaard-Sampdoria Qui di seguito riportiamo il comunicato ufficiale: “I controlli ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore Mikkel Damsgaard hanno conto un problema muscolare alla coscia sinistra che gli impedirà di prendere parte alla trasferta di”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

