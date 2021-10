Prima dal Papa poi il G20. L’agenda di Biden a Roma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarà a Roma per il vertice dei leader del G20 il 30 e il 31 ottobre prossimi – incontro che il cinese Xi Jinping seguirà da Pechino, come rivelato nei giorni scorsi da Bloomberg. Assieme al presidente statunitense ci sarà anche la First Lady Jill Biden. Lo ha comunicato la Casa Bianca, aggiungendo che ulteriori informazioni sugli impegni bilaterali individuali a margine del G20 saranno diffusi più avanti. La coppia, di cattolici praticanti, verrà ricevuta il 29 ottobre in udienza da Papa Francesco. Al centro dell’incontro il rispetto della dignità umana, la fine della pandemia Covid-19, la crisi climatica e l’impegno verso i poveri. Da Roma, il presidente Biden partirà poi alla volta di Glasgow, in Scozia, dall’1 al 2 novembre, per partecipare ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joesarà aper il vertice dei leader del G20 il 30 e il 31 ottobre prossimi – incontro che il cinese Xi Jinping seguirà da Pechino, come rivelato nei giorni scorsi da Bloomberg. Assieme al presidente statunitense ci sarà anche la First Lady Jill. Lo ha comunicato la Casa Bianca, aggiungendo che ulteriori informazioni sugli impegni bilaterali individuali a margine del G20 saranno diffusi più avanti. La coppia, di cattolici praticanti, verrà ricevuta il 29 ottobre in udienza daFrancesco. Al centro dell’incontro il rispetto della dignità umana, la fine della pandemia Covid-19, la crisi climatica e l’impegno verso i poveri. Da, il presidentepartirà poi alla volta di Glasgow, in Scozia, dall’1 al 2 novembre, per partecipare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Castellino lancia l'assedio alla Cgil un'ora prima dal palco di piazza del Popolo. Il capo di Forza Nuova in un vid… - MARCOCARTA85 : Sempre, prima di salire sul palco mi sento schiacciato dal giudizio, sento il dovere di dimostrare qualcosa di più… - NicolaPorro : ??Attacco alla #Cgil annunciato dal palco un'ora e mezza prima. E nessuno ha fatto nulla per impedirlo. Guardate qui… - elevenshearts : @ciaraffa_luigi Ti ringrazio tanto! Gli scrivo chiedendogli come proseguire, se fare un punto della situazione insi… - Desi_dri : RT @emmevilla: ???? Oggi per la prima volta un comandante italiano è stato condannato per aver riportato #migranti in #Libia. Quanti? 101. M… -